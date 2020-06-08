مهاجم أغادير: انطلاق المفاوضات مع الأهلي

قال كريم البركاوي مهاجم حسنية أغادير المغربي إن المفاوضات بين ناديه، والأهلي، قد انطلقت، بشأن ضمه للأحمر.

كريم البركاوي النادي : حسنية أغادير الأهلي

وتحدث البركاوي لموقع البطولة المغربي قائلا: "المفاوضات لازالت جارية"، في انتظار مناقشة العرض الذي تقدم به النادي المصري، من أجل الحسم في أمور الصفقة، بحسب التقرير المغربي.

وأردف البركاوي أنه تلقى العديد من العروض من الدوري المصري مؤخرا.

ولكنه أتم: "حلمي كحلم أي لاعب الاحتراف بالدويات الأوروبية في المقام الأول، وإن لم يتحقق لي ذلك فالرحلة قد تتواصل بالدوريات التي تتواجد ضمن قائمة الأفضل عربيا”.

ويبلغ البركاوي من العمر 24 عاما، وسجل 17 هدفا للفريق المغربي في 27 مباراة هذا الموسم، وهو هداف النسخة الحالية من الكونفدرالية الإفريقية بـ9 أهداف.

كما أنه ثالث هدافي البطولة المغربية برصيد 8 أهداف.

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