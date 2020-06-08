كورتوا: نحتاج هازارد للقتال على لقب الدوري

شدد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على أهمية وجود مواطنه البلجيكي إدين هازارد ليكون الفريق أقدر على المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويأمل الحارس الأسبق لتشيلسي وأتليتكو مدريد أن يعود هازارد لمستواه المعهود سريعا ليزداد ريال مدريد قوة أمام منافسيه.

وقال كورتوا في حواره مع قناة Movistar:"هازارد بخير، في حلة مدهشة، لكن علينا التريث نوعا ما".

وواصل "لا يمكننا توقع أن يكون في أفضل مستوى وهو لا يلعب. أعتقد أنه جاهز وسنحتاجه للقتال على اللقب".

ويستعد ريال مدريد لاستئناف الدوري الإسباني باستضافة إيبار يوم الأحد في الجولة 28.

ويحتل رفاق كورتوا وصافة الترتيب مبتعدين بنقطتين عن المتصدر برشلونة.

وتعافى هازارد من إصابات أبعدته عن معظم مباريات الفريق في الموسم الحالي.

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