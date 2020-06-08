السقا: الإنتاج طلب 10 ملايين جنيه للتخلي عن عامر عامر.. ومدير الكرة يرد "لديه عروض من السعودية"

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي في النادي المصري عن المبلغ الذي حدده الإنتاج الحربي للتخلي عن حارس مرماه عامر عامر.

وقال السقا عبر قناة أون تايم سبورتس1: "اتصلت بخالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج لأطلب عامر عامر وأبلغني أن سعره 10 ملايين جنيه فقلت له شكرا وأنهيت المكالمة".

وأضاف "وجدت السعر المطلوب فيه كبير للغاية".

من جانبه شرح خالد مهدي لماذا طلب 10 ملايين جنيه لبيع حارسه قائلا: "إذا لم يتم بيع عامر عامر بهذا السعر في مصر فهو تلقى عروضا من السعودية بنفس القيمة".

وأتم تصريحاته "لذلك حددنا مبلغ 10 ملايين جنيه من أجل بيعه".

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