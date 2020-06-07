سيف جعفر لـ في الجول: الكرة في مصر تدار من السوشيال ميديا.. لن أجعل تلك الحملة تنال مني

أعرب سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك الشاب عن استيائه من الزج باسمه الأيام الماضية رغم عدم رؤيته للحكم على مستواه حتى الآن.

وكان قد تم تسريب لعقد اللاعب الشاب ومقارنته بعقود لاعبين الفريق الأول وزملائه في فريقه بمواليد 99.

ودافع مرتضى منصور رئيس النادي عن عقد اللاعب وشدد أن مستواه سيجعله يباع بـ 100 مليون جنيه بعد عامين.

وقال سيف جعفر لـ FilGoal.com: "الكرة في مصر تدار بنسبة 50% عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح "إذا قيل على مواقع التواصل الاجتماعي هذا لاعب جيد سيتم تسليم الأمر لذلك، والعكس صحيح".

وشدد سيف "حزين بالتأكيد من الحملة التي أتعرض لها في الفترة الأخيرة بدون أسباب".

وتابع "يأتي ذلك رغم أن من يتحدث عني لم يراني من الأساس وأنا ألعب ليحكم على مستواي".

وأتم سيف تصريحاته "لن أركز مع ذلك الكلام ولن أجلعه ينال مني".

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