ماركا: ليفربول يدخل صراع ضم لاوتارو مارتينيز مع برشلونة

الأحد، 07 يونيو 2020 - 20:36

كتب : FilGoal

لاوتارو

دخل ليفربول في صراع الظفر بخدمات لاوتارو مارتينيز المهاجم الأرجنتيني لفريق إنتر ميلان.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ليفربول دخل دائرة المهتمين بضم لاوتارو مارتينيز، وذلك بعدما انسحب من سباق ضم تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزيج.

المهاجم الأرجنتيني ارتبط بالانتقال إلى برشلونة، وكل التقارير تؤكد رغبة برشلونة في ذلك.

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لكن حسب "ماركا" فإن الأمر صعبا على برشلونة بسبب الصعوبات المادية التي تواجه الفريق، ولذلك فإذا تعثرت الصفقة، فيوجد ليفربول، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد متحمسون لفكرة ضم اللاعب.

لاوتارو مارتينيز يملك شرك جزائي في تعاقده مع إنتر ميلان، بقيمة 99 مليون يورو.

صاحب الـ22 عاما انضم إلى إنتر ميلان في 2018 قادما من فريق راسينج كلوب الأرجنتيني.

وشارك لاوتارو مارتينيز هذا الموسم في 31 مباراة. سجل فيهم 16 هدفا وصنع 4 آخرين.

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