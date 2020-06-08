طبيب الزمالك لـ في الجول: جاهزون بكافة الإحترازات لمواجهة كورونا.. ومستعدون لمساعدة الأندية

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 01:41

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - السوبر المصري 2018-2019

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، عن استعداد ناديه بكافة الإجراءات الاحترازية في حالة عودة النشاط الرياضي.

وقال أسامة في تصريحات لـFilGoal.com: "عقدت جلسة مع الجهاز الفني لنادي الزمالك لعرض الخطة في حالة استئناف النشاط".

وأضاف "باتريس كارتيرون أبدى إعجابه الشديد بالخطة الموضوعة لأنها لم تفوت أي شيء".

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طبيب الزمالك واصل "ما زلنا في انتظار اللجنة الطبية لاتحاد الكرة وقراراتها. اللجنة لم تتواصل معنا حتى الآن، ننتظر قرار عودة النشاط من عدمه".

وأكمل "الأمر ليس سهلا على الإطلاق. منظمة الصحة العالمية قالت بأن الأمر ليس سهلا، والعالم يتغير بسبب الوباء، لكننا جاهزون لأي شيء".

أسامة أوضح "سيكون معنا لاعبين وإداريين، وكل شخص متعلق بالفريق. أي عدد كبير جدا سيتواجد معنا، والأمر ليس مجرد قناع فقط سيرتديه هؤلاء، لكن توجد أمور أخرى".

وواصل "كمنظومة طبية في الزمالك، نحن نعمل منذ اليوم الأول بخطة منتظمة ومحكمة لمواجهة هذا الوباء بإجراءت احترازية معينة".

وأتم "مستعدون أيضا لمساعدة كافة الأندية بالخطة التي سنطبقها إذا طلب أحدهم ذلك. على الجميع أن يتكاتف في مثل هذه الأمور".

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