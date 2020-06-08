وائل رياض: حسام عاشور ظالم ومظلوم واستخدم السوشيال ميديا بشكل خاطئ الإثنين، 08 يونيو 2020 - 01:30 كتب : FilGoal وصول لاعبي الأهلي إلى استاد القاهرة لمباراة الزمالك - حسام عاشور حسام عاشور وائل رياض الأهلي الدوري المصري نرشح لكم أخر الأخبار السقا: الإنتاج طلب 10 ملايين جنيه للتخلي عن عامر عامر.. ومدير الكرة يرد "لديه عروض من السعودية" 33 دقيقة | الدوري المصري طبيب الزمالك لـ في الجول: جاهزون بكافة الإحترازات لمواجهة كورونا.. ومستعدون لمساعدة الأندية 48 دقيقة | الدوري المصري وائل رياض: حسام عاشور ظالم ومظلوم واستخدم السوشيال ميديا بشكل خاطئ 59 دقيقة | الدوري المصري نائب رئيس المصري: بعيدا عن كورونا يجب إلغاء الدوري وعدم منح اللقب لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري حمادة طلبة يحكي كوالس الإنقاذ التاريخي أمام نيجيريا "بسبب التزامي بتعليمات كوبر" 2 ساعة | منتخب مصر حوار – أوناجم: مُرتاح في الزمالك ولم أظهر قمة مستواي.. ورسائلي لطارق حامد وشيكابالا وبنشرقي وساسي 2 ساعة | الدوري المصري خالد مهدي يرد على العشري عبر في الجول: المصري طلب عامر عامر بالفعل 2 ساعة | الدوري المصري الإسماعيلي يرسل طلبا للفيفا بسرعة إجراء انتخابات اتحاد الكرة 3 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. حوار – أوناجم: مُرتاح في الزمالك ولم أظهر قمة مستواي.. ورسائلي لطارق حامد وشيكابالا وبنشرقي وساسي طبيب الزمالك لـ في الجول: جاهزون بكافة الإحترازات لمواجهة كورونا.. ومستعدون لمساعدة الأندية حمادة طلبة يحكي كوالس الإنقاذ التاريخي أمام نيجيريا "بسبب التزامي بتعليمات كوبر" خالد مهدي يرد على العشري عبر في الجول: المصري طلب عامر عامر بالفعل حمادة صدقي: لا يوجد لائحة تتوج الأهلي بالدوري في حالة الإلغاء.. فارق النقاط يمكن تعويضه الأكثر مشاهدة 1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ أمس اليوم غدا الدوري الألماني 0 فيردر بريمن 1 فولفسبورج انتهت الدوري الألماني 1 أوجسبورج 1 كولن انتهت الدوري الألماني 1 يونيون برلين 1 شالكه انتهت الدوري البرتغالي 2 ريو أفي 3 باسوش فيريرا انتهت تحديد بطل الدوري اليوناني 0 باوك سالونيكي 1 أولمبياكوس انتهت كأس ألمانيا - ساربريكين - باير ليفركوزن لم تبدأ 20:45 الدوري البرتغالي - جل فيسنتي - فاماليساو لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك