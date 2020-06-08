نائب رئيس المصري: بعيدا عن كورونا يجب إلغاء الدوري وعدم منح اللقب لـ الأهلي

يرى محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري ضرورة إلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم لصعوبة استكمالها.

وقال الخولي عبر قناة أون تايم سبورتس1: "بعيدا عن انتشار فيروس كورونا من الصعب استكمال الموسم نظرا لأن الوقت لا يسمح لذلك".

وأضاف "الجزء المتبقي من الموسم طويل للغاية وسيؤثر على موعد الموسم المقبل".

وواصل "لذلك يجب إلغاء الموسم الحالي وتحديد موعد الموسم المقبل".

وأوضح "أيضا يجب إلغاء الدوري بكل نتائجه وعدم منح اللقب للأهلي كما يقول البعض".

وأكمل "على أن يتم الرجوع لترتيب الموسم الماضي لاختيار المشاركين في بطولات إفريقيا".

وأتم تصريحاته "الكثير من الأندية لا تقدر على تحمل تكاليف تطبيق إجراءات الأمن والسلامة الصحية في حال استكمال الدوري".

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