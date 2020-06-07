حمادة صدقي: لا توجد لائحة تتوج الأهلي بالدوري في حالة الإلغاء.. فارق النقاط يمكن تعويضه

يرى حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة أن الأهلي لا يمكن تتويجه بطلا للدوري المصري في حالة إلغاء المسابقة.

وقال صدقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "توجد لوائح للمسابقة، واللوائح لا تقول ذلك أبدا. لا بد أن تكتمل المسابقة ليعلن بطلها".

وأكمل "ماذا إذن عن الهبوط؟ من سيهبط ومن سيشارك إفريقيا؟ أليس من حق المركز الثاني وهو المقاولون العرب وقتها أن يشارك إفريقيا؟".

وأضاف "فارق النقاط بين الأهلي وأقرب منافسيه يمكن تعويضه، لذلك لا يمكن منح الأهلي اللقب".

صدقي أتبع "رأينا في كرة القدم العجب، كثيرا ما تصدر أحد الفرق المسابقة بفارق كبير، ثم عاد الفريق المنافس وحقق اللقب".

وأتم "في حالة إقرار عودة المسابقة. فأنا أحتاج إلى 4 أو 5 أسابيع لإعداد الفريق، لكنني أوكد لك أن أغلب الفرق تريد إلغاء المسابقة".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وينتظر جمهور الكرة المصرية، يوم 15 يونيو الجاري. إذ كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء في وقت سابق، إمكانية إصدار قرار بهذا التاريخ لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي.

قبل التوقف، كان الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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