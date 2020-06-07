كرة سلة - أحمد الصباغ يجدد تعاقده مع الاتحاد

نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تجديد تعاقد أحمد الصباغ لاعب الفريق الأول لكرة السلة في النادي.

ووقع الصباغ الذي يشارك في مركز الجناح لمدة موسم إضافي مع زعيم الثغر.

ورحب الصباغ بتجديد تعاقده مع الاتحاد كونه واحدا من أبناء النادي عقب الجلسة لتي جمعته مع مصليحي وحازم الرجال أمين صندوق النادي وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة.

وخلال الجلسة تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد الجديد الذي ينتهي بنهاية موسم 2020/2021.

ويحرص مجلس إدارة الاتحاد على تمديد تعاقد عناصر الفريق الأساسية بناء على رغبة أحمد مرعي المدير الفني للفريق لتوفير الاستقرار الفني.

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