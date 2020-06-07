علي عفيفي.. اكتشاف هاني رمزي من القسم الثالث وهدف في مئوية الاتحاد السكندري

في ظل معاناة المنتخب المصري من تواجد مهاجم قوي كان لهاني رمزي اكتشافا من دوري المظاليم وهو علي عفيفي لاعب بلقاس. شارك عفيفي بعد استبعاد أحمد فتحي "بوجي" من المنتخب الأوليمبي، ولكن مسيرة عفيفي لم تكن كما توقعها هاني رمزي.

علي عفيفي مهاجم المنتخب الأوليمبي، والمقاولون العرب السابق، يلعب حاليا لفريق الفيوم.

FilGoal.com تواصل مع علي عفيفي (30 عاما) والذي يروي قصته الكاملة في الأسطر التالية.

البداية

"بدأت في كفر صقر في عمر 15 عاما مع المدرب محمد طرزان، ثم تم تصعيدي بعد عام واحد للفريق الأول مع محمد السنوسي وعدلي صادق".

"انتقلت لنادي بلقاس برعاية أحمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت في القسم الثالث مقابل 27.500 جنية مع المدرب ممدوح عبد العظيم ثم بلبل بيومي".

وشاركت مع الفريق بالقسم الثالث وسجلت 13 هدفا كنت بهم هداف الفريق في الموسم الأول، ثم 12 هدفا في الموسم الثاني في القسم الثالث، وحقق الفريق بعدها الصعود للقسم الثاني".

"أثناء مباراة بلقاس مع بني عبيد في 2010 شاهدني هاني رمزي المدير للمنتخب الأولمبي وقتها وقرر ضمي للمنتخب الأوليمبي، والمشاركة في مباراة الكويت الودية. والتي سجلت فيها هدفا".

أحمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت قال لـFilGoal.com في هذا الصدد "علي عفيفي أغلى صفقة لفريق بلقاس وأيضا لأندية القسم الثالث بعد البيع للمقاولون العرب مقابل مليون و350 ألف جنيه، وقد كان هذا اللاعب هداف فريق بلقاس في موسم الصعود للدرجة الثانية رغم مشاركته في الدور الأول فقط وتسجيله 12 هدفا".

الدوري الممتاز

"انتقلت للمقاولون العرب في يناير 2011 بعد مفاوضات من الأهلي والزمالك مقابل مليون و450 ألف جنيه، وكنت أغلي ناشئ من القسم الثاني في هذا العام".

"بدأت مع مدرب أجنبي يدعى فيدروف، ولكنه رحل سريعا".

"تعرضت للإصابة مع بداية تولي محمد رضوان وشاركت في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري".

"وشاركت مع محمد صلاح ومحمد النني لمدة موسمين مع المقاولون العرب، وموسم مع المنتخب الأوليمبي".

"استمررت في الانضمام للمنتخب الأوليمبي، وسجلت 12 هدفا دوليا، وكنت متواجدا قبل التجمع قبل الأخير قبل أوليمبياد لندن 2012، لكن الإصابة أبعدتني".

"شاركت بجوار عمرو جمال ومروان محسن في المنتخب الأوليمبي. هاني رمزي كان دائم الحرص على تواجدي لأنني من القوام الأساسي للمنتخب، وحزن لعدم مشاركتي في الأوليمبياد".

هدف مئوي مع الاتحاد

"بعد 4 مواسم رفقة المقاولون العرب ابتعدت فيهم كثيرا بسبب الإصابة، ندمت على رحيلي من المقاولون العرب في 2014 وعدم التجديد للفريق".

"في صيف 2014 انتقلت للاتحاد السكندري وشاركت في مباراة المئوية أمام سبورتينج لشبونة وسجلت هدفاً رغم انضمامي قبلها للفريق بأسبوع فقط".

"كانت الأجواء عظيمة وسط جماهير زعيم الثغر في الإسكندرية".

غدر الجونة أبعدني عن الممتاز

"حدث خلافا ببني وبين إبراهيم حسن مدير الكرة، بعدها وقعت للجونة وطلب مني نبيل أبو زيد وأحمد الصحيفي الااستغناء، لذلك قررت الاستغناء عن 800 ألف جنية من مستحقاتي".

"بعدها كان لي حجز في الفندق من أجل الذهاب للجونة لكن الموضوع لم يستكمل وقرروا غلق هواتفهم".

"لم يكن يتبقى سوى 10 أيام فقط على نهاية فترة قيد شهر يناير الشتوية".

"لقد غدروا بي بعد الاتفاق على انتقالي للجونة، وهذا هو السبب الرئيسي في عدم استكمال مسيرتي في الممتاز. ندمت على اتفاقي واحترامي لهم".

الدرجة الثانية

"انتقلت للمنصورة بقيادة ياسر الكناني لمدة 6 شهور ولم نصعد للممتاز".

"ثم انتقلت لدمياط مع أحمد الكأس، وكنا ننافس حتى آخر جولة، وصعدت الشرقية بعد تجاوز الترسانة في النهاية".

"ثم انضمت للشرقية في الدوري الممتاز مع أيمن المزين في فترة الإعداد ثم طارق يحيى وعماد النحاس".

"بعد موسم واحد تلقيت عرضين من طنطا والإنتاج الحربي، ولكن فشلت المفاوضات بسبب المقابل المادي".

"في النهاية انتقلت لنادي مصر مقابل 150 ألف جنيه مع أيمن المزين ثم خالد جلال".

"ومن نادي مصر انتقلت إلى غزل المحلة مع صابر عيد المدير الفني ثم كفر الشيخ مع المدير الفني نبيل محمود".

عودة إلى الإسكندرية

"انتقلت بعدها للأوليمبي مع أحمد الكأس، ولكنه قرار نادم عليه لتنتازلي عن مستحقاتي مع كفر الشيخ، ثم حصلت على قيمة عقد أقل".

الخطوة الأخيرة

وفي شهر يناير لعام 2020 انتقلت أخيرا إلى نادي الفيوم في مجموعة الصعيد، لكن النشاط الرياضي متوقف بالوقت الحالي".

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