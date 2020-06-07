كأس فرنسا قد يشهد عودة الجماهير للمدرجات

الأحد، 07 يونيو 2020 - 18:24

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - نيمار - باريس سان جيرمان

يسعى اتحاد كرة القدم الفرنسي للحصول على موافقة الحكومة الفرنسية بشأن حضور الجماهير لما تبقى من مباريات في بطولة الكأس.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت لوكالة فرانس بريس: "أتمنى أن توافق الحكومة على طلبنا بحضور الجماهير لمباريات كأس فرنسا".

وأضاف "أو على الأقل حضور الجماهير لمباريات بداية الموسم الجديد في الدوري".

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وواصل "بالتأكيد سيكون عدد محدود من الجماهير المسموح له بحضور المباريات، وأتمنى أن يتم ذلك".

وأتم تصريحاته "نحن على اتصال مستمر بالحكومة في هذا الشأن".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن إلغاء بطولة الدوري متوجا باريس سان جيرمان باللقب.

ومن المقرر أن يلعب سان جيرمان ضد سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا، وضد ليون في كأس الرابطة الفرنسية. وتقام المباراتين في شهر أغسطس على ملعب سان دو ني.

ومنذ تفشي فيروس كورونا في العالم وصل عدد الوفيات في فرنسا إلى ما يقرب من 30 ألف حالة.

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