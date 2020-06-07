بلماضي: لم أتواصل مع لوكا زيدان لضمه لمنتخب الجزائر

نفى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أي اتصالات مع لوكا زيدان وجوناتان شميد، من أجل ضمهما إلى صفوف محاربي الصحراء.

ويحرس لوكا نجل زين الدين زيدان البالغ من العمر 22 عاما عرين ريال مدريد ولعب معارا في صفوف أكثر من فريق، بينما يلعب الجناح جوناتان شميد البالغ من العمر 29 عاما في صفوف فرايبورچ الألماني.

وأفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان على لسان جمال بلماضي جاء على النحو التالي:-

"ينفي الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدرب الوطني جمال بلماضي، بصفة قطعية وجود أي اتصال مع لاعب نادي فرايبورج الألماني جوناتان شميد، وكذلك الأمر نفسه لحارس راسينج سانتندير لوكا زيدان".

"شميد تحدث لجريدة فرانس فوتبول عن هذا الأمر وتناقلته العديد من وسائل الاعلام".

"فضل بلماضي قطع الشك باليقين، من أجل وضع حد لتضارب الأنباء بعد ما صرح به اللاعب".

ويقول بلماضي "لربما تم الاتصال به من طرف أشخاص منتحلين اسمي، بالنسبة لي لم يسبق لي أن تحدثت مع هذا اللاعب لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولن أغير طريقة عملي فيما يخص معالجة ملف أي لاعب مهم للمنتخب الوطني، لذلك أنا أفند هذه الأخبار".

"وأغتنم الفرصة من أجل أن أقول الأمر نفسه بخصوص التواصل مع الحارس لوكا زيدان، رغم أني لم أشأ الرد في وقتها، ولن أرد مستقبلا على هذا الكذب والافتراء، ما دامت المعلومة لم تأتي على لسان المعني بالأمر".

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