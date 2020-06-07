بلماضي: لم أتواصل مع لوكا زيدان لضمه لمنتخب الجزائر

الأحد، 07 يونيو 2020 - 16:58

كتب : FilGoal

لوكا زيدان

نفى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أي اتصالات مع لوكا زيدان وجوناتان شميد، من أجل ضمهما إلى صفوف محاربي الصحراء.

ويحرس لوكا نجل زين الدين زيدان البالغ من العمر 22 عاما عرين ريال مدريد ولعب معارا في صفوف أكثر من فريق، بينما يلعب الجناح جوناتان شميد البالغ من العمر 29 عاما في صفوف فرايبورچ الألماني.

وأفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان على لسان جمال بلماضي جاء على النحو التالي:-

أخبار متعلقة
مدرب ليفركوزن: هافيرتز يتمتع بأناقة زيدان ريال مدريد مع زيدان في 2017.. أن تجعل الصعب يبدو سهلا مبابي يغازل زيدان مجددا

"ينفي الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدرب الوطني جمال بلماضي، بصفة قطعية وجود أي اتصال مع لاعب نادي فرايبورج الألماني جوناتان شميد، وكذلك الأمر نفسه لحارس راسينج سانتندير لوكا زيدان".

"شميد تحدث لجريدة فرانس فوتبول عن هذا الأمر وتناقلته العديد من وسائل الاعلام".

"فضل بلماضي قطع الشك باليقين، من أجل وضع حد لتضارب الأنباء بعد ما صرح به اللاعب".

ويقول بلماضي "لربما تم الاتصال به من طرف أشخاص منتحلين اسمي، بالنسبة لي لم يسبق لي أن تحدثت مع هذا اللاعب لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولن أغير طريقة عملي فيما يخص معالجة ملف أي لاعب مهم للمنتخب الوطني، لذلك أنا أفند هذه الأخبار".

"وأغتنم الفرصة من أجل أن أقول الأمر نفسه بخصوص التواصل مع الحارس لوكا زيدان، رغم أني لم أشأ الرد في وقتها، ولن أرد مستقبلا على هذا الكذب والافتراء، ما دامت المعلومة لم تأتي على لسان المعني بالأمر".

اقرأ أيضا

مصدر بـ اتحاد الكرة يرد على اقتراح "إلغاء الموسم المقبل" ومصير المشاركات الإفريقية

"كان هناك توافق بين الأندية على تتويج الأهلي بالدوري ومرتضى لم يمانع في البداية"

هازارد في ريال مدريد.. الحياة تعطي فرصا ثانية للهروب من الظل

تقرير: هل يسير أوناجم على خطى أزارو؟

الأهلي يحافظ على قوام ألعاب الصالات الأساسي

لوكا زيدان جمال بلماضي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على بيان الطويلة: ركوب للموجة لأغراض انتخابية ويضر بسمعة مصر 53 ثاتيه | مصر
بيلد: فرانكفورت تريد استضافة نهائي دوري الأبطال 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
النقطة الأولى بعد العودة.. شالكة يتعادل مع يونيون برلين 27 دقيقة | أوروبا
اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لـ اتحاد الكرة: أظهرتم الكثير من عدم الاحترام.. نرفض الاجتماع بكم 27 دقيقة | مصر
سيف جعفر لـ في الجول: الكرة في مصر تدار من السوشيال ميديا.. لن أجعل تلك الحملة تنال مني ساعة | الدوري المصري
بلماضي: لم أتواصل مع لوكا زيدان لضمه لمنتخب الجزائر ساعة | الوطن العربي
هازارد في ريال مدريد.. الحياة تعطي فرصا ثانية للهروب من الظل ساعة | أوروبا
مصيلحي: كان هناك توافق بين الأندية على تتويج الأهلي بالدوري ومرتضى لم يمانع في البداية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك