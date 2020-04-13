رؤوف عبد القادر لـ في الجول: نعمل على تجديد عقود لاعبي الصالات بـ الأهلي.. ونجهز لضم عناصر مميزة

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 21:12

كتب : محمد سمير

تكريم الأهلي لأبطال ألعاب الرياضات الأخرى

كشف رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي عن بدأ العمل على تجديد عقود لاعبين ولاعبات الأهلي في ألعاب الصالات لكرة اليد والسلة والطائرة.

وتنتهي عقود عدد من اللاعبين واللاعبات بنهاية الموسم الجاري، وكان الأهلي قد أجل التفاوض على التجديد لنهاية المسابقات.

ولكن مع توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب جائحة فيروس كورونا بدأ الأهلي العمل على تجديد عقد اللاعبين.

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وقال رؤوف عبد القادر لـ FilGoal.com عن الأمر: "نعمل بجد في ملف تجديد عقود اللاعبين واللاعبات ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري".

وأوضح "بدأنا ذلك بجلسات مع الأجهزة الفنية لاستطلاع رأيها وتحديد احتياجاتها".

وتابع مدير النشاط الرياضي بالأهلي "بعد ذلك بدأت مرحلة التواصل مع اللاعبين واللاعبات بشأن التفاوض على التجديد".

وعن تفاصيل اللاعبين واللاعبات الذين سيبدأ الأهلي مفاوضاتهم للتجديد، قال عبد القادر: "تعودنا في الأهلي على عدم الكشف عن التفاصيل قبل انتهاء الملف بشكل رسمي".

وكشف "لكن نعمل وفق ثوابتنا وهي أننا لن نفرط في العناصر الهامة التي تخدم سياسة الفوز بالبطولات".

وأتم تصريحاته "نجهز أيضا لضم عناصر مميزة لتدعيم كافة الفرق وفقا لطلبات الأجهزة الفنية".

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