اتحاد الكرة: ضوابط لتعيين الرئيس الشرفي في اللائحة الجديدة.. وكيف نعقد اجتماع الجمعية العمومية في ظل كورونا؟

أوضح جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بعض بنود اللائحة الجديدة وسبب التأخر في مناقشتها مع الجمعية العمومية.

وقال نائب رئيس اللجنة الخماسية: "نحترم كافة أعضاء الجمعية العمومية، ميعاد عمل اللجنة ممتد حتى 31 يوليو المقبل".

وتابع عبر قناة صدى البلد: "كان من المنتظر أن نجمتع مع الأندية لمناقشة اللائحة في أبريل الماضي، لكن كيف نجتمع مع الجمعية العمومية في وقت واحد في ظل تفشي فيروس كورونا وصعوبة تجمع أكثر من 400 شخص في نفس المكان".

وأضاف "كيف نجتمع مع الأندية عبر برامج الفيديو؟ حاولت في وقت سابق وظهرت بعض المشاكل. وليست فعالة مع هذا الكم الكبير لمشاكلها في التواصل".

بنود اللائحة الجديدة

وتطرق جمال محمد علي للحديث عن أبرز بنود اللائحة الجديدة: "اللائحة مقتصرة في الرأي العام على بند الـ 8 سنوات والترشح ومقعد المرآة".

"نجهز مواد جديدة مستحدثة من فيفا ضد العنصرية، وتعزيز العلاقات الدولية، والحيادية لوضع استقلالية كاملة للاتحاد تحت قوانين الدولة".

"هناك بند آخر للاستقالة بأن تُقبل فورا وتحتسب دورة كاملة علي المُستقيل حتى لو يُكمل المدة (4 سنوات)".

"كذلك قوانين لوضع ضوابط لتعيين الرئيس الشرفي والعضو الشرفي للأندية".

"لابد من إنشاء روابط مستقلة من أجل تحويل الدوري ليصبح محترفا وأن تكون لأندية الصغيرة حصة ثابتة طيلة مشاركاتها في المسابقات".

"اجتمعنا ووضعنا مسودة اللائحة ويتم ترجمتها وسنعرضها على الجمعية العمومية وهي التي ستحدد البنود بمعرفتها".

مصابو اتحاد الكرة

"تواصلت مع المصابين منها 2 من قسم الحسابات من اتحاد الكرة وهم في العزل المنزلي حاليا وحالتهم مستقرة".

"وليد العطار عقّم الاتحاد بالكامل كذلك غرفة محمود سعد والذي تأكد تعافيه من الفيروس".

عودة الدوري

"سندرس القرار مع الأندية، لأن لديهم عقود ممتدة ويهمنا ألا تخسر الأندية"

"ولن يُتخذ أي قرار إلا بدراسته مع الأندية".

الموسم الجديد

"وضعنا سيناريوهات سواء لإلغاء الموسم أو استئنافه، ونتنظر القرار الذي سيصدر من الدولة لنتخذ القرار".

"نحتاج مجهودا كبيرا للغاية خاصة أننا ندرس استئناف الدوري لأننا نرتبط بالمباريات الدولية للمنتخب في جميع فئاته".

"دوري المجموعتين للموسم الجديد من ضمن الاقتراحات لتوفير الوقت ويتم دراسته لأنه له إيجابيته وسلبياته كأي اقتراح، ضمن العديد من الاقتراحات".

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