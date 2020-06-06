رئيس اللجنة الطبية في الأهلي: جاهزون لوجسيتيًٍا عند عودة النشاط.. ونتابع مع فتحي بصورة ودية

السبت، 06 يونيو 2020 - 23:48

كتب : FilGoal

كمامات الأهلي

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي الاستعدادات للتعامل مع عودة النشاط الرياضي.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزارء قراره بعودة النشاط الرياضي وفتح مقرات الأندية مجددا أو تأجيله قبل منتصف يونيو الجاري.

وقال شوقي عبر صدى البلد: "اجتمعنا مع محمد مرجان مدير عام النادي منذ أكثر من أسبوع بحضور مديري جميع المقرات والإدارت واتفقنا على كافة التفاصيل تحسبا لعودة النشاط الرياضي في أي وقت".

أخبار متعلقة
تقرير تونسي يكشف مصير علي معلول مع الأهلي رسالة إنفانتينو للاتحادات الأهلية: كل دولة أدرى بظروفها.. وصرنا أقرب لتقديم حل بخصوص المباريات الدولية في الجول يوضح – كواليس لجوء الأهلي للحل الودي مع هندريك مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة

وتابع "توصلنا لأفضل الأنواع لـ "بوابات التعقيم" واشترطنا أن يكون التعقيم بالبخار سواء للعاملين والأعضاء في كل أفراع النادي بما فيها فرع مرسى مطروح، والشيخ زايد والجزيرة ومدينة نصر، وأن تكون بتصميم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة والعدد سيفوق عدد البوابات".

وأكمل "المطهرات كانت موجودة ومتاحة في النادي، ونتنظر قرار الدولة بشأن استخدام الكمامات والأقنعة خاصة في الأماكن المغلقة".

وأردف "كل الأماكن في النادي ستُعقم بصورة دقيقة، وتحدثنا عن منافذ الأكل هل ستعامل مثل المطاعم الخارجية واستخدام التيك أواي، عن عودة النشاط سننفذ أكثر مما قيل وجاهزون من الناحية اللوجسيتية".

وواصل "بالنسبة لعودة الرياضيين لممارسة النشاط الرياضي سننتظر قرارات وزارة الشباب والصحة من أجل تنفيذها".

وأتم عن المتابعة مع أحمد فتحي بعد إصابة أفراد أسرته بـ فيروس كورونا "نتابع معه بصورة ودية فهو من أبناء النادي".

اقرأ أيضا:

كيف يتحرك الزمالك في ملف الظهير الأيمن

ما رأي فيفا في استكمال الدوريات

وضع الأجانب في قوائم الفرق الموسم المقبل

مقترح جديد لتقليل نفقات استئناف الدوري المصري

أيمن أشرف يكشف تعرضه لحادث سير

الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس اللجنة الطبية في الأهلي: جاهزون لوجسيتيًٍا عند عودة النشاط.. ونتابع مع فتحي بصورة ودية 18 دقيقة | الدوري المصري
فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 مليون جنيه في 5 سنوات ولكن 30 دقيقة | مصر
تقرير مغربي: فنربهاتشه يزاحم الزمالك على ضم الناهيري ساعة | الدوري المصري
مارك أنتوني كاي.. رسالة إلى أمريكا ساعة | أمريكا
وكيله: ساؤول لا يحتاج إلى الضغط من أجل الرحيل عن أتليتكو 2 ساعة | أوروبا
وكيله: مستقبل راموس؟ نريد "مط العلكة" إلى أقصى درجة 2 ساعة | أوروبا
كلوب: فيرنر وهافرتز لاعبان عظيمان.. لكن الوضع غير مستقر 2 ساعة | أوروبا
بعد مناهضة العنصرية.. هدف تشان يُبقي آمال دورتموند في المنافسة على اللقب 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك