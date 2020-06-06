رئيس اللجنة الطبية في الأهلي: جاهزون لوجسيتيًٍا عند عودة النشاط.. ونتابع مع فتحي بصورة ودية

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي الاستعدادات للتعامل مع عودة النشاط الرياضي.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزارء قراره بعودة النشاط الرياضي وفتح مقرات الأندية مجددا أو تأجيله قبل منتصف يونيو الجاري.

وقال شوقي عبر صدى البلد: "اجتمعنا مع محمد مرجان مدير عام النادي منذ أكثر من أسبوع بحضور مديري جميع المقرات والإدارت واتفقنا على كافة التفاصيل تحسبا لعودة النشاط الرياضي في أي وقت".

وتابع "توصلنا لأفضل الأنواع لـ "بوابات التعقيم" واشترطنا أن يكون التعقيم بالبخار سواء للعاملين والأعضاء في كل أفراع النادي بما فيها فرع مرسى مطروح، والشيخ زايد والجزيرة ومدينة نصر، وأن تكون بتصميم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة والعدد سيفوق عدد البوابات".

وأكمل "المطهرات كانت موجودة ومتاحة في النادي، ونتنظر قرار الدولة بشأن استخدام الكمامات والأقنعة خاصة في الأماكن المغلقة".

وأردف "كل الأماكن في النادي ستُعقم بصورة دقيقة، وتحدثنا عن منافذ الأكل هل ستعامل مثل المطاعم الخارجية واستخدام التيك أواي، عن عودة النشاط سننفذ أكثر مما قيل وجاهزون من الناحية اللوجسيتية".

وواصل "بالنسبة لعودة الرياضيين لممارسة النشاط الرياضي سننتظر قرارات وزارة الشباب والصحة من أجل تنفيذها".

وأتم عن المتابعة مع أحمد فتحي بعد إصابة أفراد أسرته بـ فيروس كورونا "نتابع معه بصورة ودية فهو من أبناء النادي".

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