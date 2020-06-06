وكيله: مستقبل راموس؟ نريد "مط العلكة" إلى أقصى درجة

أوضح ريني راموس، وكيل وشقيق سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، أن المدافع الأندلسي لا ينوي الرحيل عن الميرنجي.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وصرّح ريني عبر إذاعة أوندا سيرو: "تمثيل شقيقي هو أكثر صعوبة من تمثيل أي لاعب آخر".

وأشار ريني إلى رغبة شقيقه في الاستمرار أطول فترة ممكنة في ريال مدريد: "سنحاول مط العلكة قدر المستطاع".

واعترف: "في الحقيقة، اللعب في برنابيو الجديد سيكون بمثابة اعتزال مثالي".

وأتم: "راموس بخير بدنيًا ويتسلق الجدران بالفعل".

راموس (34 عاما) يمتد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2021، ويحق له التوقيع مع أي فريق انطلاقا من الشتاء المقبل.

ويلعب راموس في ريال مدريد منذ عام 2005، وخاض بقميصه 640 مباراة، مسجلا 91 هدفا، وصانعا 38 هدفا آخر.

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