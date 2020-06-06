كلوب: فيرنر وهافرتز لاعبان عظيمان.. لكن الوضع غير مستقر

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، إلى ابتعاد ناديه عن المنافشة على ضم الثنائي الألماني تيمو فيرنر، وكاي هافرتز.

كاي هافرتس النادي : باير ليفركوزن تيمو فيرنر النادي : لايبزج ليفربول

وصرّح كلوب: "هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الكوكب".

وأضاف عبر سكاي ألمانيا: "تيمو فيرنر لاعب عظيم، وكاي هافرتز لاعب عظيم".

وواصل: "الوقت المناسب والفرصة، كل شيء يجب أن يحدث في وقته؛ فقبل 6 أو 7 أسابيع لم نعرف إن كنا سنلعب مجددا هذا العام أم لا من الأساس".

وتابع: "نتصرف وكأن الوضع مستقر، لكنه غير مستقر".

وأردف: "نستغل ثغرة أننا سنلعب كرة القدم مجددا، ولكن لا يمكننا التظاهر أن الأمور ستكون على ما يرام في المستقبل".

وأتم: "كل شيء يجب أن يُترَك للحظته المناسبة".

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