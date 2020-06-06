كلوب: فيرنر وهافرتز لاعبان عظيمان.. لكن الوضع غير مستقر

السبت، 06 يونيو 2020 - 21:10

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، إلى ابتعاد ناديه عن المنافشة على ضم الثنائي الألماني تيمو فيرنر، وكاي هافرتز.

كاي هافرتس

النادي : باير ليفركوزن

تيمو فيرنر

النادي : لايبزج

ليفربول

وصرّح كلوب: "هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الكوكب".

وأضاف عبر سكاي ألمانيا: "تيمو فيرنر لاعب عظيم، وكاي هافرتز لاعب عظيم".

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وواصل: "الوقت المناسب والفرصة، كل شيء يجب أن يحدث في وقته؛ فقبل 6 أو 7 أسابيع لم نعرف إن كنا سنلعب مجددا هذا العام أم لا من الأساس".

وتابع: "نتصرف وكأن الوضع مستقر، لكنه غير مستقر".

وأردف: "نستغل ثغرة أننا سنلعب كرة القدم مجددا، ولكن لا يمكننا التظاهر أن الأمور ستكون على ما يرام في المستقبل".

وأتم: "كل شيء يجب أن يُترَك للحظته المناسبة".

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