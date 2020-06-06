كلوب: فيرنر وهافرتز لاعبان عظيمان.. لكن الوضع غير مستقر
السبت، 06 يونيو 2020 - 21:10
كتب : FilGoal
ألمح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، إلى ابتعاد ناديه عن المنافشة على ضم الثنائي الألماني تيمو فيرنر، وكاي هافرتز.
كاي هافرتس
النادي : باير ليفركوزن
تيمو فيرنر
النادي : لايبزج
وصرّح كلوب: "هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الكوكب".
وأضاف عبر سكاي ألمانيا: "تيمو فيرنر لاعب عظيم، وكاي هافرتز لاعب عظيم".
وواصل: "الوقت المناسب والفرصة، كل شيء يجب أن يحدث في وقته؛ فقبل 6 أو 7 أسابيع لم نعرف إن كنا سنلعب مجددا هذا العام أم لا من الأساس".
وتابع: "نتصرف وكأن الوضع مستقر، لكنه غير مستقر".
وأردف: "نستغل ثغرة أننا سنلعب كرة القدم مجددا، ولكن لا يمكننا التظاهر أن الأمور ستكون على ما يرام في المستقبل".
وأتم: "كل شيء يجب أن يُترَك للحظته المناسبة".
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