تقرير: إيفرتون الأقرب لضم رابيو

يتفوق إيفرتون على الجميع وصار صاحب الأفضلية في الحصول على خدمات أدريان رابيو من يوفنتوس الإيطالي.

أدريان رابيو النادي : يوفنتوس إيفرتون

لاعب الوسط الفرنسي لم يحصل على فرصته الكاملة تحت قيادة ماوريسيو ساري بعد انضمامه في صفقة انتقال حر لصفوف السيدة العجوز ويبحث عن فرصة للرحيل.

ووفقا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية فأن إيفرتون الوجهة المحتملة لضم اللاعب ليلعب تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأضاف التقرير أنه يرفض العروض التي يقل راتبها عن 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأبدت أندية مانشستر يونايتد وأرسنال ونيوكاسل وولفرهامبتون أيضا اهتمامها بضم الفرنسي البالغ 25 عاما.

وخاض رابيو 11 مباراة فقط الموسم الجاري عقب رحيله عن باريس سان جيرمان.

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