هيجيتا يكشف علاقته بـ بابلو إسكوبار: صداقتنا لا تعني أنني تاجر مخدرات

السبت، 06 يونيو 2020 - 18:55

كتب : FilGoal

هيجيتا ركلة العقرب‎

كشف رينيه هيجيتا حارس منتخب كولومبيا التاريخي عن علاقته بـ بابلو إسكوبار تجار المخدرات الشهير في العقد الأخير من القرن الماضي.

ويعد هيجيتا واحدا من اللاعبين القلائل الذين ارتبطوا ببابلو إسكوبار.

حارس مرمى أتليتكو ناسيونال السابق قال عبر قناة فوكس سبورتس الأرجنتينية: "عندما بدأت السلطات في تضييق الخناق على بابلو، بدأوا في اصطحاب أصدقائه وضغطوا عليّ لتسليمه".

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وتابع "لم أكن أعرف أي شيء، لم أكن صديقه، جعلني الناس أظهر كذلك عندما ذهبت لزيارته".

وأضاف "السلطات نفسها عرفت أنني برئ. في هذا الاضطهاد الذي عانى منه إسكوبار، لم أكن محور كل شيء حدث في البلاد".

هيجيتا قُبض عليه وسُجن ضمن 9 متهمين بخطف فتاة عن طريق بابلو إسكوبار وبسبب ذلك غاب عن المشاركة في كأس العالم 1994.

وواصل "لقد ارتبطت بحرية الفتاة التي ذهبت مع إلى الكاتدرائية (السجن الذي بناه إسكوبار لنفسه في مدينة ميديين)".

وأوضح الحارس صداقته ببابلو "أنا صديق للجميع، حقيقة أنني صديق لـ بابلو إسكوبار لا يعني أنني تاجر مخدرات، عندما تصبح شخصية عامة فأنت تمنح الفرصة لإعدائك".

وأكمل "إذا التقطت صورة مع ألفارو أوربي فيليز (رئيس كولومبيا السابق) سأصبح سياسيا، وإذا فعلت نفس الأمر مع إسكوبار سأصبح تجار مخدرات، ولكنني متدين قليلا، هل أصبح البابا أو الكاثوليكي".

وأتم متذكرا طفولته في كولومبيا "أضاء إسكوبار ملاعب كرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون ممتنا لذلك".

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