تشكيل دورتموند - سانشو أساسي للمباراة الثانية على التوالي.. وغياب هالاند وهوملز

السبت، 06 يونيو 2020 - 17:45

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند - الدوري الألماني

يواصل النرويجي إيرلينج هالاند الغياب عن تشكيل بوروسيا دورتموند الأساسي أمام هيرتا برلين في الجولة الـ 30 من الدوري الألماني.

هداف الأصفر والأسود غاب عن اللقاء بادربورن بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها أما بايرن ميونيخ.

ويظهر الإنجليزي جادون سانشو أساسيا للمباراة الثانية على التوالي بعدما سجل هاتريك لأول مرة في مسيرته الجولة الماضية.

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ويغيب أيضا المدافع الألماني ماتس هوملز، فيما عاد البلجيكي أكسيل فيتسل للمشاركة كأساسي لأول مرة عقب تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل دورتموند كالآتي:

حراسة مرمى: رومان بوركي

الدفاع: أشرف حكيمي - مانويل أكانجي – لوكاس بيتشيك – رافائيل جيريرو

الوسط: إيمري تشان – توماس ديلاني – أكسيل فيتسل

الهجوم: ثورجان هازارد – جادون سانشو – يوليان براندت

ويجلس على مقاعد البدلاء:

ليوناردو بيلردي – ماتيو موري – إيمانويل فيراي – جيوفاني رينا – مارسل شميلزر – كريس فوريتش – توبياس راشيل – ماروين هيتز.

ويسعى دورتموند لتقليل الفارق مع بايرن ميونيخ بعدما انتصر على باير ليفركوزن بنتيجة 4-2 ووسع الفارق إلى 10 نقاط.

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