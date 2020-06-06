شنايدر: كنت أستطيع أن أصير مثل ميسي ورونالدو.. لكني لم أرغب في ذلك

السبت، 06 يونيو 2020 - 17:07

كتب : FilGoal

شنايدر - إنتر

يؤمن فيسلي شنايدر نجم منتخب هولندا السابق، أنه كان قادرا على مضاهاة مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويسلي شنايدر

النادي : الغرافة

وقال شنايدر في تصريحات للصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو: "كنت قادرا على أن أصير مثل ميسي أو رونالدو، لكني ببساطة لم أرغب في ذلك".

وأكمل: "استمتعت بحياتي، فلا بأس من تناول كأس من النبيذ على العشاء".

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وأضاف: "ليو وكريستيانو مختلفان، لقد قدما تضحيات".

وأتم: "وأنا لست نادما على ذلك، فمسيرتي كانت رائعة".

شنايدر (35 عاما) اعتزل كرة القدم العام الماضي بعد مسيرة حافلة رفقة أندية: أياكس أمستردام، ريال مدريد، إنتر ميلان، جالاتسراي، نيس، الغرافة.

وحقق شنايدر ثلاثية تاريخية مع إنتر ميلان عام 2010، إذ قاده للفوز بالدوري والكأس ودوري الأبطال.

كما وصل بـ هولندا إلى نهائي كأس العالم في نفس العام، قبل أن يساهم في حصولها على المركز الثالث بنسخة 2014.

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