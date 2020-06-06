المقاولون: طاهر إلى الزمالك؟ مستحيل بعض الشيء

يستبعد محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب انتقال طاهر محمد لاعب الفريق إلى الزمالك.

طاهر محمد طاهر النادي : المقاولون العرب الزمالك

وقال عادل في حواره مع قناة صدى البلد:"لم يتحدث النادي في شأن طاهر".

وواصل "الزمالك؟ هذا مستحيل بعض الشيء".

واستمر "وكلاء اللاعبين هم من يثيرون مثل هذا الكلام، ينشطون دائما في سوق الانتقالات ليفسدوا الكرة المصرية".

وصرح محسن صلاح رئيس المقاولون في وقت سابق أن طاهر يريد الاحتراف في ناد أوروبي.

طاهر صاحب الـ٢٣ عاما انضم إلى فريق لو هافر الفرنسي معارا في صيف ٢٠١٦ قبل أن يعود إلى فريقه بعد موسم، وهو مستمر مع المقاولون منذ ذلك الحين.

وشارك طاهر خلال الموسم الجاري في ٦ مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

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