تقرير: ليفربول يعمل على رفع عقد فان دايك

يعمل ليفربول على رفع قيمة عقد فيرجيل فان دايك المدافع الهولندي في صفوف الفريق.

وحسب موقع “Football Insider” فإن ليفربول يعمل على رفع عقد فيرجيل فان دايك إلى 50 مليون استرليني.

فان دايك يحصل حاليا على 125 ألف استرليني أسبوعيا، لكن حسب التعاقد الجديد، سيحصل اللاعب على 200 ألف استرليني أسبوعيا، بجانب حوافز الأهداف والمشاركة في المباريات، والخروج بشباك نظيفة.

المدافع الهولندي انضم إلى ليفربول خلال منتصف الموسم قبل الماضي، قادما من ساوثامبتون.

صاحب الـ28 عاما حقق مع الفريق ألقاب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، فيما اقترب جدا من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عاما.

وشارك فان دايك هذا الموسم في 41 مباراة رفقة ليفربول حتى الآن. سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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