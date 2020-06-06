تشكيل بايرن ميونيخ – ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام ليفركوزن

السبت، 06 يونيو 2020 - 14:41

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

يقود روبرت ليفاندوفسكي، تشكيل بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ يواجه ليفركوزن بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الألماني.

هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ، أعلن تشكيل فريقه للقاء، ويقود ليفاندوفسكي فيه الهجوم.

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من جهة أخرى، عاد جيروم بواتنج لقيادة دفاع بايرن ميونيخ في اللقاء، وبجانبه يلعب دافيد ألابا.

وجاء تشكيل بايرن مينيخ كالتالي:

حارس: مانويل نوير.

الدفاع: ديفيد – دافيد ألابا – جيروم بواتيمج – بافارد.

الوسط: ليون جورتزيكا – سيرجي جنابري – جوشوا كيميتش.

الهجوم: توماس مولر – ليفاندوفسكي – كينجسلي كومان.

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