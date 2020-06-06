تقرير: بيدرو أقرب من أي وقت مضى إلى روما

اقترب بيدرو رودريجيز الجناح الإسباني لفريق تشيلسي، من الانضمام إلى روما.

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وحسب "سكاي سبورتس"، فإن روما يتواصل مع بيدرو منذ شهر أبريل الماضي، لكن الـ48 ساعة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في المفاوضات وأصبحت قريبة من الحسم.

تعاقد بيدرو مع مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، واللاعب لن يوقع على عقد جديد مع الفريق الإنجليزي.

صاحب الـ32 عاما انضم لتشيلسي عام 2015 قادما من برشلونة.

وشارك بيدرو هذا الموسم في 18 مباراة مع تشيلسي بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

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