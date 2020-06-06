برشلونة: سواريز جاهز

السبت، 06 يونيو 2020 - 13:48

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

أعلن برشلونة عبر موقعه أن لاعبه لويس سواريز جاهز للمشاركة في مباريات الفريق بعد تعافيه التام من الإصابة.

لويس سواريز

النادي : برشلونة

برشلونة

وخضع اللاعب المنتمي لأوروجواي لعملية جراحية في يناير الماضي بعد إصابته في الركبة اليمنى.

ويتدرب المهاجم البالغ عمره 33 عاما مع زملائه استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني بعد أيام قليلة.

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ويحل برشلونة ضيفا على ريال مايوركا في 13 يونيو في الجولة 28 من الدوري في أول مباراة للفريق منذ جائحة كورونا.

ويتصدر برشلونة ترتيب البطولة بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.

وشارك سواريز في 23 مباراة بالموسم الحالي وسجل 14 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

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