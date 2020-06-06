في الجول يوضح – كواليس لجوء الأهلي للحل الودي مع هندريك

السبت، 06 يونيو 2020 - 13:40

كتب : أحمد الخولي

هندريك الأهلي‎

رغم تقدمه باستئناف في وقت سابق ضد حكم تغريمه 990 ألف دولار لصالح محترفه البرازيلي السابق هندريك هلمكه، إلا أن الأهلي اختار الحل الودي لإنهاء الأزمة.

وعلم FilGoal.com أن رغم إعلان الأهلي بشكل رسمي تقدمه بالاستئناف في سبتمبر الماضي، إلا أنه مع عرض ملف القضية على المحامي السويسري مونتيري، أبلغ السويسري مسؤولي الأهلي أن موقفهم في القضية ضعيف.

وبالتالي، تحرك الأهلي للتواصل مع محامي هندريك للوصول لحل ودي، وهو ما حدث بالفعل من خلال المحامي نصر عزام، والذي توسط بين الطرفين خاصة في ظل علاقته بمحامي هندريك كونهما عضوين في الاتحاد الدولي للمحامين.

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واتفق الأهلي مع المحامي الإنجليزي للاعب البرازيلي الذي يحمل الجنسية الفنلندية، على تقسيط مبلغ الغرامة.

وانضم هندريك للأهلي في يناير 2015 ورحل بعد عام وشارك مع الفريق في 4 مباريات فقط بالدوري المصري الممتاز موسم 2014-2015 الذي توج به الزمالك.

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