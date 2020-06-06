تقرير: يوفنتوس يلجأ إلى الإعارة والاستبدال لضم حسام عوار وكريستانتي

سيلجأ يوفنتوس إلى الاستعارة والمبادلة لضم لاعبين جدد خلال الصيف المقبل.

وحسب صحيفة "كوريرو ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يستهدف ضم حسام عوار لاعب أوليمبيك ليون، وبريان كريستانتي من روما.

الصحيفة تقول بأن يوفنتوس سيعرض استعارة حسام عوار لموسمين، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب بصفة نهائية.

في وقت سابق، ذكرت التقارير بأن حسام عوار لاعب وسط فرنسا تحت 21 عاما، فضل عرض يوفنتوس على مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

أوليمبيك ليون سبق وقدر حسام عوار بـ 70 مليون يورو. لكن بعد انتشار وباء كورونا وما ترتب عليه من توابع اقتصادية، يُتوقع أن يوافق ليون على عرض مقابل 50 مليون يورو فقط.

حسام عوار شارك هذا الموسم في 37 مباراة رفقة ليون. سجل فيهم 9 أهداف وصنع 7 آخرين.

من جهة أخرى وحسب صحيفة "إل تيمبو" الإيطالية، فإن يوفنتوس سيعرض الحصول على بريان كريستانتي لاعب وسط روما، مقابل رولاندو ماندراجورا.

يوفنتوس سيشتري عقد ماندراجورا خلال الأسبوع المقبل من أودينيزي مقابل 26 مليون يورو. ويبدو أن يوفنتوس وروما منفتحان على فكرة استبدال ماندراجورا مع كريستانتي.

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مقابل 26 مليون يورو. ويبدو أن يوفنتوس وروما منفتحان على فكرة استبدال ماندراجورا مع كريستانتي.