إيجالو: السن وفريقي والوباء كانوا ضد ترشيحي.. ورغم ذلك اختارني سولشاير لمانشستر

يدين أوديون إيجالو المهاجم النيجيري لمانشستر يونايتد بالفضل الكبير لأولي جونر سولشاير مدرب الفريق بسبب اختياره.

إيجالو انضم إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة من فريق شانجهاي شينوا الصيني حتى نهاية الموسم، قبل أن يعلن النادي الإنجليزي تمديد الإعارة إلى يناير المقبل رسميا.

وقال إيجالو في تصريحات لـ "سكاي سبورتس" بعد تمديد الإعارة: "ليس كل حٌلم يُمكن تحقيقه، لكن حُلمي تحقق. لم أكن أتخيل أن يتحقق هذا".

وأضاف "كنت أخشى أن يحتاج شانجهاي لإعادتي لأنهم يعلمون قدراتي ويعرفون ما أستطيع فعله، لذلك فكان الأمر صعبا، لكنني أريد شكرهم على السماح لي باللعب لفترة أطول مع مانشستر يونايتد. كذلك أود شكر أوليه جونر سولشاير على دعمه لي".

المهاجم النيجيري أوضح "لا أستطيع التعبير. لكنني ما زلت أملك نفس الرغبة في الذهاب يوميا إلى التدريب رفقة تلك المجموعة من اللاعبين الشبان، وإظهار ما باستطاعتي فعله لهم. إنه لشرف عظيم لي التواجد في هذا النادي العريق ولن أضيع تلك الفرصة أبدا".

وأتبع "سأبلغ 31 عاما قريبا واللعب لمانشستر يونايتد أمر عظيم بالنسبة لي. وأن يحدث هذا في الأمتار الأخيرة من مسيرتي، يجعلني أكثر سعادة وحرصا على الاستمتاع بكل لحظة أتواجد فيها مع مانشستر يونايتد".

إيجالو واصل "ظننتها مُزحة في البداية أن يعرض مانشستر يونايتد ضمي. أنا ألعب لشانجهاي وهذا العامل ضدي، فهل لناد بحجم مانشستر يونايتد أن يفكر في ضم مهاجم يلعب في الدوري الصيني؟ عامل السن كان ضدي. والصين كانت تعاني من وباء كورونا في تلك الفترة، وهذا الأمر أيضا ضدي. قلت لنفسي لا هذا مجرد هراء، لكن سرعان ما تأكد بأن الأمر جادي، ولم أصدق نفسي حتى وأنا في طريقي إلى مانشستر".

واسترسل "بعد التوقيع شكك الناس في قدراتي. لم أشكك يوما في قدراتي وأعلم جيدا أن باستطاعتي الإضافة للفريق، وأعلم أيضا أن بمقدوري تقديم المزيد. الناس لم يروا قدراتي بشكل جيد لأنني قدمت إلى هنا ولم أصل إلى قمة مستواي البدني، لكنني أتحسن جدا الآن، وأطمح لإنهاء الموسم بشكل جيد".

ويؤمن إيجالو أنه سيظهر بشكل أفضل مع عودة ماركوس راشفورد وبول بوجبا إلى الفريق من الإصابات التي كانا يعانيان منها.

فيقول "أنا في غاية السعادة. رؤيتهما عن بُعد يختلف تماما عن التدرب معهما. بوجبا عاد ويتدرب بشكل رائع. هو قوي ومذهب، وكذلك راشفورد لاعب استثنائي قوي الموهبة، لا أطيق الانتظار للعب معهما".

وأتبع "برونو فيرنانديش أيضا لاعب رائع ومن أفضل اللاعبين الذي جاورتهم في مسيرتي. سبق ولعته معه في أودينيزي، وربما أقول لك أنه وقتها كان موهوبا، لكنه الآن مختلف تماما. لديه الرؤية، ويعطي تمريرات رائعة ويسجل الأهداف رغم أنه ما زال في مرحلة التأقلم مع الدوري الإنجليزي، وبمجرد تأقلمه، سيكون رائعا لمانشستر يونايتد".

إيجالو أتم حديثه قائلا "لا أفكر في مرحلة ما بعد انتهاء إعارتي الآن. أريد فقط الاستمرار في الحلم الذي أعيشه".

إيجالو انضم إلى مانشستر يونايتد في اليوم الأخير لشهر يناير من عام 2020 في فترة الانتقالات الشتوية.

صاحب الـ30 عاما شارك مع الفريق في 8 مباريات بمختلف البطولات قبل توقف النشاط. سجل فيهم أربعة أهداف وصنع هدفا واحدا.

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