بيكفورد: قادرون على إسقاط ليفربول

يثق جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون في قدرة فريقه على إسقاط جاره ليفربول في 21 يونيو بالجولة 30 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال حارس منتخب إنجلترا في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"أي دربي يبقى كبيرا بالنسبة للجمهور واللاعبين".

وواصل "نريد إظهار قوتنا ولدينا الفرصة لإسقاطهم. نعرف أننا قادرون على ذلك. نريد ذلك لأنفسنا وللجمهور".

ويستأنف إيفرتون مباريات الدوري باستضافة جاره اللدود في مباراة لم تتأكد إقامتها في ملعب جوديسون بارك الخاص بالأول.

وإذا خسر مانشستر سيتي أمام أرسنال في 17 يونيو فإن فوز ليفربول على إيفرتون يمنحه لقب الدوري.

وتستعد أندية إنجلترا لاستئناف الدوري بعد توقف دام 3 أشهر تقريبا بسبب جائحة كورونا.

ويحتل إيفرتون المركز 12 في ترتيب الدوري ورصيده 37 نقطة.

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