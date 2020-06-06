دي ماريا: مسؤولون في باريس كذبوا علي.. كدت أنتقل لـ برشلونة

السبت، 06 يونيو 2020 - 11:44

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - باريس سان جيرمان

كشف أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان استياءه من مسؤولين في ناديه حين كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى برشلونة في 2017.

أنخل دي ماريا

النادي : باريس سان جيرمان

وقال دي ماريا إن البعض "كذب" عليه، قبل أن ينتهي به المطاف بالبقاء في النادي العاصمي.

وصرح دي ماريا في حواره مع صحيفة ليكيب الفرنسية "كنت سعيدا في باريس، لكن أناسا في النادي في ذلك الوقت قالوا أشياء اتضح لي أنها كذب في النهاية. برشلونة حاول ضمي، الناديان ناقشا الأمر، لكن باريس لم يرد بيعي وبقيت".

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واستمر الأرجنتيني البالغ عمره 32 عاما "هذه الأكاذيب أزعجتني كثيرا، لكن في النهاية البقاء كان جيدا وأنا سعيد جدا في باريس اليوم. أريد إنهاء مشواري في أوروبا مع باريس".

وأتم اللاعب الأسبق لبنفيكا وريال مدريد ومانشستر يونايتد "لو جلبت لهم دوري أبطال أوروبا قبل أن أرحل، ستكون نهاية مثالية لقصتنا".

وانتقل دي ماريا من يونايتد إلى باريس في 2015 وشارك مع الأخير في 2017 مباراة وسجل 80 هدفا وأرسل 90 تمريرة حاسمة.

وتوج دي ماريا بـ14 لقبا مع باريس وتأهل مع الفريق للدور ربع النهائي من الموسم الحالي لدوري الأبطال.

وتوقف دوري الأبطال في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا ولم يتحدد بعد مصيره.

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