من يظفر بجوهرة ليفركوزن؟ تقرير: ريال مدريد عرض 80 مليون يورو من أجل هافيرتز

يبدو أن الصراع بدأ مبكرا بين عمالقة أوروبا من أجل الظفر باللاعب اليافع المتألق كاي هافيرتز، والذي لا يمانع ناديه بايرليفركوزن التخلي عنه لكن مقابل ثمن ضخم.

كاي هافرتس النادي : باير ليفركوزن ريال مدريد

وبعدما قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يجهز عرضا قيمته 50 مليون جنيه إسترليني للظفر باللاعب البالغ عمره 20 عاما، أشارت بيلد الألمانية إلى أن ريال مدريد عرض بالفعل 80 مليون يورو.

لكن، بايرليفركوزن لن يفرط في اللاعب الألماني إلا مقابل 100 مليون يورو على الأقل وفقا لبيلد.

والتي أوضحت أيضا أن بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني في آخر 7 مواسم، مهتم باللاعب.

وشارك هافيرتز في 38 مباراة بالموسم الحالي مع باير ليفركوزن وسجل 15 هدفا وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ولفت هافيرتز أنظار كبارة القارة العجوز بأداء طيب في الدوري الألماني ومنتخب ألمانيا الذي دافع عن شعاره في 7 مباريات.

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