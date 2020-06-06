تقرير: بريشيا يفسخ عقد بالوتيللي

السبت، 06 يونيو 2020 - 11:10

كتب : FilGoal

بالوتيللي

قالت صحف إيطالية أبرزها لاجازيتا ديلو سبورت إن نادي بريشيا فسخ عقد لاعبه ماريو بالوتيللي بعد غياب الأخير عن التدريبات.

وأعلن ماسيمو تشيللينو رئيس النادي استياءه من غياب بالوتيللي الذي برر موقفه بمرض في المعدة.

وكان عقد بالوتيللي مع بريشيا يمتد إلى 2022.

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ويتيح العقد لبالوتيللي أن يفسخه من جانب واحد إذا هبط النادي إلى دوري الدرجة الثانية.

وشارك اللاعب البالغ عمره 29 عاما في 19 مباراة بالدوري الإيطالي وسجل 5 أهداف.

لكنه لم يتدرب مع الفريق منذ جائحة كورونا.

وتتدرب الأندية الإيطالية استعدادا لاستئناف الدوري، الذي توقف منذ مارس الماضي، في 20 يونيو المقبل.

ويحتل بريشيا المركز الأخير ورصيده 16 نقطة ويلعب ضد مضيفه فيورنتينا في 22 يونيو.

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