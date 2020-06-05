سبورت: ميسي يتدرب الإثنين ويلحق بمواجهة مايوركا

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 21:14

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

زفت صحيفة "دياريو سبورت" الكتالونية أنباءً سارة لعشاق برشلونة، وأفادت أن القائد ليونيل ميسي سيلحق بمواجهة مايوركا المرتقبة.

وذكرت سبورت أن ميسي يواصل التأهيل سعيا للحاق بمواجهة مايوركا يوم 13 يونيو الجاري.

وأشارت إلى أن اللاعب الأرجنتيني سيتدرب مع المجموعة بشكلٍ طبيعي بدءًا من يوم الإثنين، حتى يتجهز بشكل جيد للمباراة.

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وكان برشلونة قد أفاد في بيان، أن ميسي يعاني من إصابة بسيطة في عضلة الفخذ اليمنى، وأنه يتدرب بشكلٍ منفرد.

وذكر البيان أن ميسي سيكون قادرا على الانضمام لزملائه في غضون بضعة أيام، وهو ما أكدته صحيفة سبورت بحصول ميسي على "الضوء الأخضر".

ويخوض برشلونة أولى مبارياته في الدوري الإسباني بعد استئنافه يوم السبت المقبل، في الجولة 28 للمسابقة.

برشلونة يتصدر جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد أقرب مطارديه.

ميسي (32 عاما) خاض 31 مباراة هذا الموسم، سجل فيها 24 هدفا، وصنع 16 هدفا آخر.

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