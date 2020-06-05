جالاكسي يفسخ عقد لاعبه بعد مطالبة زوجته بـ "قتل المتظاهرين المقرفين"

فسخ نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، عقد لاعبه الصربي أليكساندر كاتاي، بسبب منشورات عدائية بواسطة زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جالاكسي في بيان مقتضب للغاية عبر حسابه على تويتر: "نادي لوس أنجلوس جالاكسي توصل إلى اتفاق للانفصال عن لاعب الوسط أليكساندر كاتاي".

وكانت تيا كاتاي زوجة اللاعب، قد شنت هجوما عنيفا على المتظاهرين الأمريكيين المنددين بمقتل جورج فلويد.

وطالبت تيا بـ "قتل المتظاهرين"، ووصفتهم بـ "الماشية المقرفة" في منشورات باللغة الصربية عبر حسابها على إنستجرام.

واندلعت تظاهرات شرسة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل المواطن الإفريقي الأمريكي جورج فلويد بواسطة الشرطة أثناء اعتقاله أعزلًا.

كاتاي (29 عاما) سبق له اللعب لـ أولمبياكوس، وريد ستار بيلجراد، وديبورتيفو ألافيس، وأندية أخرى.

وانضم كاتاي إلى جالاكسي في ديسمبر الماضي قادما من شيكاغو فاير، ولم يخض معه سوى في مباراتين قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

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