وكيله: بيل يتحدث الإسبانية بخلاف ما يقوله بعض الحمقى

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 20:26

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

شن جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل لاعب ريال مدريد، هجوما عنيفا على وسائل الإعلام الإسبانية.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

بيل مُتهَم في إسبانيا بعدم إتقان اللغة القشتالية بعد 7 سنوات من اللعب بقميص ريال مدريد.

ليرد بارنيت في حديثه لـ TalkSport: "هؤلاء الذين يُدعَون خبراء، يهرون على التلفاز ويقولون أمور على شاكلة إن مشكلة جاريث بيل الكبرى هي عدم تحدثه الإسبانية".

أخبار متعلقة
كروس: مواعيدي دقيقة بخلاف الإسبان.. ولا أحب العناق والتقبيل مثلهم الدوري الإسباني يلجأ للعبة فيفا للتغلب على غياب الجمهور بفكرتين.. وتعاون مُحتمل مع "تويتر" مدافع ريال مدريد: سنتحد ونلعب بقلوبنا بنفيكا يصدر بيانا رسميا بعد اعتداء الجمهور على لاعبي الفريق

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص لا يعرفونه، ولم يستفهموا عن صحة المعلومة من أي شخص".

وتابع: "ليس لدي أي فكرة من أين أتوا بهذا الرأي".

وواصل: "جاريث بيل يتحدث الإسبانية، ولهذا لا أريد أن أسمع هؤلاء الذين يُدعَون خبراء ويتحوّلون إلى حمقى بالكامل عندما يظهرون على التلفاز، ويتحدثون هراءً".

وأتم: "ألوم أيضا على المؤسسات الإعلامية التي تجلبهم هؤلاء الخبراء المزعومين، كيف لهم أن يتحدثوا عن جاريث بيل دون أن يعرفوه؟ هذه نكتة".

وحاول بيل إجراء مقابلة تلفزيونية بالإسبانية في مطلع فترته مع ريال مدريد، لكنه عاد لاحقا للتواصل مع الإعلام بلغته الإنجليزية الأم.

ولم يخض بيل سوى 18 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف فقط، وصنع هدفين.

طالع أيضا

هل يتوج ليفربول بالدوري أمام إيفرتون؟

إعلان مواعيد ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي

مصدر في اتحاد السلة يوضح حقيقة تتويج الزمالك إذا ألغي الدوري

تقرير: فيرنر إلى تشيلسي

مودريتش: رونالدو كاد يبكي بسبب مورينيو

الاعتداء على حافلة بنفيكا

جاريث بيل ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
جالاكسي يفسخ عقد لاعبه بعد مطالبة زوجته بـ "قتل المتظاهرين المقرفين" 9 دقيقة | أمريكا
وكيله: بيل يتحدث الإسبانية بخلاف ما يقوله بعض الحمقى 32 دقيقة | أوروبا
كروس: مواعيدي دقيقة بخلاف الإسبان.. ولا أحب العناق والتقبيل مثلهم 48 دقيقة | أوروبا
الدوري الإسباني يلجأ للعبة فيفا للتغلب على غياب الجمهور بفكرتين.. وتعاون مُحتمل مع "تويتر" ساعة | أوروبا
تحديد عدد التبديلات في الدوري الإيطالي ساعة | أوروبا
مدافع ريال مدريد: سنتحد ونلعب بقلوبنا ساعة | أوروبا
بنفيكا يصدر بيانا رسميا بعد اعتداء الجمهور على لاعبي الفريق ساعة | أوروبا
مسؤول سابق في برشلونة يحذر يوفنتوس من التعاقد مع أرتور 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك