وكيله: بيل يتحدث الإسبانية بخلاف ما يقوله بعض الحمقى

شن جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل لاعب ريال مدريد، هجوما عنيفا على وسائل الإعلام الإسبانية.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

بيل مُتهَم في إسبانيا بعدم إتقان اللغة القشتالية بعد 7 سنوات من اللعب بقميص ريال مدريد.

ليرد بارنيت في حديثه لـ TalkSport: "هؤلاء الذين يُدعَون خبراء، يهرون على التلفاز ويقولون أمور على شاكلة إن مشكلة جاريث بيل الكبرى هي عدم تحدثه الإسبانية".

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص لا يعرفونه، ولم يستفهموا عن صحة المعلومة من أي شخص".

وتابع: "ليس لدي أي فكرة من أين أتوا بهذا الرأي".

وواصل: "جاريث بيل يتحدث الإسبانية، ولهذا لا أريد أن أسمع هؤلاء الذين يُدعَون خبراء ويتحوّلون إلى حمقى بالكامل عندما يظهرون على التلفاز، ويتحدثون هراءً".

وأتم: "ألوم أيضا على المؤسسات الإعلامية التي تجلبهم هؤلاء الخبراء المزعومين، كيف لهم أن يتحدثوا عن جاريث بيل دون أن يعرفوه؟ هذه نكتة".

وحاول بيل إجراء مقابلة تلفزيونية بالإسبانية في مطلع فترته مع ريال مدريد، لكنه عاد لاحقا للتواصل مع الإعلام بلغته الإنجليزية الأم.

ولم يخض بيل سوى 18 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف فقط، وصنع هدفين.

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