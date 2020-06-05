كروس: مواعيدي دقيقة بخلاف الإسبان.. ولا أحب العناق والتقبيل مثلهم

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 20:11

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

كشف توني كروس لاعب ريال مدريد، عن وجه الاختلاف بين المجتمعين الألماني والإسباني، على مستوى التواصل الاجتماعي ودقة المواعيد.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

كروس تحدث إلى مجلة GQ وأوضح بعض التفاصيل التي تفرّق بلاده ألمانيا، عن إسبانيا التي يقيم فيها منذ 6 سنوات.

وصرّح كروس: "مواعيدي دقيقة للغاية خلافا للعادات الإسبانية، فالطبيعي هنا أن يحضر اللاعبون 10 دقائق بعد الموعد المحدد".

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وأكمل: "عندما أصل أنا قبل 3 دقائق من محاضرة المباراة، أكون الأول، أما في ألمانيا، فلو وصلت قبل 3 دقائق، فإني أكون من آخر اللاعبين وصولا".

وأضاف: "الإسبان أيضا يتعانقون ويقبلون بعضهم البعض عادةً، وأنا لا أرتاح كثيرا لهذا الأمر، أنا ألماني أكثر على هذا الصعيد".

وأتم: "هذا لا يعني أنني لا أقدّر مشاعر الآخرين، لكني فقط لا أحب التلامس الجسدي المبالغ فيه".

كروس (30 عاما) خاض 33 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 9 أهداف أخرى.

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