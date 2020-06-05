كروس: مواعيدي دقيقة بخلاف الإسبان.. ولا أحب العناق والتقبيل مثلهم

كشف توني كروس لاعب ريال مدريد، عن وجه الاختلاف بين المجتمعين الألماني والإسباني، على مستوى التواصل الاجتماعي ودقة المواعيد.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

كروس تحدث إلى مجلة GQ وأوضح بعض التفاصيل التي تفرّق بلاده ألمانيا، عن إسبانيا التي يقيم فيها منذ 6 سنوات.

وصرّح كروس: "مواعيدي دقيقة للغاية خلافا للعادات الإسبانية، فالطبيعي هنا أن يحضر اللاعبون 10 دقائق بعد الموعد المحدد".

وأكمل: "عندما أصل أنا قبل 3 دقائق من محاضرة المباراة، أكون الأول، أما في ألمانيا، فلو وصلت قبل 3 دقائق، فإني أكون من آخر اللاعبين وصولا".

وأضاف: "الإسبان أيضا يتعانقون ويقبلون بعضهم البعض عادةً، وأنا لا أرتاح كثيرا لهذا الأمر، أنا ألماني أكثر على هذا الصعيد".

وأتم: "هذا لا يعني أنني لا أقدّر مشاعر الآخرين، لكني فقط لا أحب التلامس الجسدي المبالغ فيه".

كروس (30 عاما) خاض 33 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 9 أهداف أخرى.

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