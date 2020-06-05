مدافع ريال مدريد: سنتحد ونلعب بقلوبنا

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 19:28

كتب : FilGoal

إيدير ميليتاو - ريال مدريد

أبدى إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد، جاهزية كاملة لاستئناف النشاط الكروي في إسبانيا.

إيدير ميليتاو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ميليتاو تحدّث عقب التدريب الجماعي صباح الجمعة إلى الموقع الرسمي لناديه: "عدنا للتدرب بشكل جماعي".

وأضاف: "من الرائع أن نتدرب بحدة كبيرة. نحن جاهزون لكل شيء".

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وواصل: "من المهم أن نتدرب بالكرة، وأيضا العمل على الجانب البدني، ونقوم بالأمور بشكل رائع".

وشدد: "جاهزون لعودة الدوري الإسباني".

وأتم: "سنتحد ونلعب بقلوبنا".

وانتقل البرازيلي ميليتاو (22 عاما) إلى ريال مدريد مطلع الموسم قادما من بورتو، وخاض بقميصه 13 مباراة حتى اللحظة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني بعد استئنافه يوم الأحد المقبل باستضافة إيبار في الجولة 28 من المسابقة.

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