وكيله: بيل ليس مهتما بالعودة لـ الدوري الإنجليزي

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 18:11

كتب : FilGoal

جاريث بيل - مارك كوكوريا - ريال مدريد - إيبار

كشف جوناثان بارنت وكيل الويلزي جاريث بيل مستقبل اللاعب وتفضيله البقاء في ريال مدريد عن العودة لأحد أندية الدوري الإنجليزي.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

بارنت قال في تصريحات عبر هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "بيل يمتلك أسلوب حياة رائع، لا أفهم لماذا لا يرى حياته المهنية في مدريد على الأرجح؟".

وتابع "إنها حياته التي يريدها، ماليا هو لا يريد شيئا لبقية حياته وحياة أولاده وأحفاده".

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وأضاف "لقد فاز بكل شيء تقريبا عدا كأس العالم، وللأسف يلعب مع ويلز وهناك بعض الأشياء التي تفوقه".

وأكمل "العودة للعب في الدوري الإنجليزي أمر لا يمكن تصديقه، إنه شيء كبير".

وأتم "اعتقد أنه لا يريد فعل ذلك حاليا، هو سعيد باللعب في ريال مدريد".

بيل كان قريبا الصيف الماضي من الرحيل صوب الدوري الصيني لكن ريال مدريد فضّل الإبقاء عليه.

وارتبط اسم بيل بالعودة للدوري الإنجليزي مرة أخرى من بوابة نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

بيل (30 عاما) خاض 18 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، ولم يسجل سوى 3 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

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