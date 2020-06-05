في الجول يكشف وضع الموسم الحالي للعبات اليد والسلة والطائرة في مصر

بعد التأجيل بسبب الظروف، وبين الاستكمال أو الإلغاء. ما زالت مصائر الدوريات في اللعبات الجماعية مبهمة في مصر.

في كرة القدم يبدو الإلغاء قريبا حسب المعطيات في انتظار القرار الرسمي، لكن الوضع مختلف في باقي اللعبات.

FilGoal.com تواصل مع ممثلي لعبات كرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة في مصر، ليعرف منهم مصائر اللعبات الحالي.

المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، قال في وقت سابق بأن الحكومة ستعلن حُزمة من القرارات يوم 15 يونيو الجاري، ربما تكون عودة النشاط الرياضي تدريجيا من ضمنها.

كرة اليد

البداية في كرة اليد. اتحاد اليد أعلن مساء أمس الخميس، إلغاء مسابقات الكرة النسائية والناشئين بالفعل هذا الموسم، لكنهم لم يتطرقوا إلى مصير مسابقات الدرجة الأولى للرجال.

وعن ذلك قال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد لـFilGoal.com: "اضطررنا لإلغاء مسابقات الكرة النسائية والناشئين بسبب ضيق الوقت. المباريات المتبقية كانت كثيرة، وللأسف اضطررنا لهذا القرار".

وأضاف "نيتنا بالنسبة للدرجة الأولى رجال هي استكمال المسابقة. سواء لدوري الصعود، والهبوط أو تحديد البطل".

وواصل "إذا اضطررنا للإلغاء، فسيكون الإلغاء تدريجيا، بمعنى إلغاء ما نضطر لإلغاءه فقط".

رئيس اتحاد اليد أوضح "نقيس عدد المباريات المتبقية على الفترة المتاحة لنا، وبعد ذلك نقرر إن كان لدينا الوقت لاستكمال المسابقات أو لا".

نصر ضرب مثلا "دوري الصعود مثلا لا يتبقى فيه سوى جولتين، فلماذا قد نلغيه؟ جولتين يمكن إقامتهما في أي وقت في غضون 48 ساعة فقط".

وأتبع "الإلغاء سيكون ظالما لجهد الفرق التي صرفت الأموال للصعود إلى دوري المحترفين. وبالتالي نيتنا هي إكمال دوري الصعود".

وهل يمكن أن يستكمل دوري الصعود، وفي المقابل يلغى دوري تحديد البطل؟ نصر قال في هذا الصدد "بداية يجب أن تعرف بأن كل الحلول مطروحة بالفعل. في تلك الحالة سنزيد عدد فرق دوري المحترفين في الموسم المقبل".

وأتم "كما قلت في الأساس نيتنا حتى الآن هي إكمال البطولة، ولكن في حالة الإلغاء سندرس إمكانية تحديد بطل أو إلغاء النتائج لهذا الموسم".

الزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ويتبقى للزمالك مباراتين أمام سبورتنج، والأهلي، فيما يتبقى لـ الأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك.

في حالة تعثر الأهلي أمام الجزيرة وفوز الزمالك على سبورتنج، يتوج الزمالك بطلا للدوري بشكل رسمي.

أما في حالة فوز الزمالك على سبورتنج، والأهلي على الجزيرة، ستكون مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة فاصلة. فوز الزمالك أو التعادل يمنح اللقب للفريق الأبيض، فيما يحتاج الأهلي إلى الفوز ليلعب الفريقان مباراة فاصلة على لقب الدوري.

من جهة أخرى، وصلت بطولة كأس مصر إلى الدور نصف النهائي. الزمالك يلاقي طلائع الجيش، فيما يلعب الأهلي مع المعادي في نصف النهائي الآخر للبطولة.

الكرة الطائرة

ربما يكون موقف الكرة الطائرة بين اللعبات الثلاث هو الأصعب بسبب عدد الجولات المتبقي من المسابقة.

متبقي 6 جولات على نهاية الدوري، بجانب أن الأهلي يتبقى له 8 جولات بسبب المؤجلات، ويتبقى للزمالك 7 جولات.

سامح حمدي تولى رئاسة لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة الطائرة قبل أسبوع واحد من توقف النشاط الرياضي، لكن اللجنة الآن ستكون منوطة لتحديد مصير الموسم بالنسبة للعبة.

وقال سامح حمدي في تصريحات لـFilGoal.com: "ما زلنا في انتظار قرارات الدولة بشأن عودة النشاط الرياضي قبل اتخاذ أي قرار، لكنني أرى صعوبة في استكمال الموسم".

وأوضح "صعوبة استكمال المسابقة لا تكمن في ضيق الوقت، لكن في التمويل المادي الذي سيحتاجه الاتحاد لاستيفاء الإجراءات الاحترازية في الملاعب، ولضمان عدم انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين".

وأضاف "تكلفة الإجراءات الاحترازية عالية جدا. ما زلنا ندرس إن كان بإمكاننا توفيرها لضمان صحة لاعبينا وتعقيم كافة الصالات".

رئيس اتحاد الطائرة لم يستبعد في الوقت ذاته احتمالية استكمال الموسم، فقال "إذا استطعنا إكمال الموسم، فنحن نملك خطة إنهاء الدوري".

وواصل "سنمنح الفرق شهرا للإعداد مع صدور قرار عودة النشاط الرياضي من قبل الدولة، وبعدها سنكمل الموسم في هيئة دورات مجمعة".

وأتبع "سننهي الدوري في غضون ثلاثة أسابيع. وهذا الأمر بالنسبة للرجال وللسيدات أيضا".

وعن مصير بطل الدوري في حالة إلغاء الموسم، أتم سامح حمدي لـ FilGoal.com: "هذا الأمر ما لم نحسمه بعد حتى الآن. إذا اضطررنا لإلغاء الموسم، وقتها سنفكر بشكل جماعي كلجنة لإدارة الاتحاد، ونعلن قرارنا".

دوري كرة الطائرة وصل للجولة الـ16 من أصل 22 جولة. طلائع الجيش يتصدر المسابقة برصيد 40 نقطة من 16 مباراة، ويليه الأهلي ثانيا برصيد 39 نقطة من 14 مباراة.

الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة أيضا لكن من 15 مباراة، ثم سموحة رابعا برصيد 36 نقطة من 16 مباراة فقط.

متبقي 6 جولات على نهاية الدوري، بجانب أن الأهلي يتبقى له 8 جولات بسبب المؤجلات، ويتبقى للزمالك 7 جولات.

كرة السلة

وأخيرا مع كرة السلة. وموقف الاتحاد المصري لكرة السلة بات واضحا وصريحا باستكمال المسابقة أيا كان التوقيت.

مصدر مسؤول من الاتحاد المصري لكرة السلة حسم الأمر لـFilGoal.com فقال "لا نية مطلقا لإلغاء الموسم في كرة السلة. سنستكمل البطولة حتى لو لم يعد النشاط سوى في عام 2021".

المصدر أتبع "لم نلغ دوري السلة حتى وقت ثورة 25 يناير وكنا الاتحاد الوحيد الذي أكمل المسابقة وسط ذهول الجميع، وبالتالي فلن نلغي هذا الموسم أيضا".

وأضاف "لا يتبقى سوى عدد قليل من المباريات في الدوري. سنستكملها قبل بداية الموسم الجديد ثم نبدأ الموسم التالي مباشرة".

وأتم "لم نحدد إن كنا سنكمل المسابقة بنفس عدد المباريات. أم سنضطر ربما لتقليل عدد مباريات النهائي نظرا لضيق الوقت. لكن المؤكد أن الدوري سيستكمل".

ورغم استبعاد اتحاد السلة لفكرة إلغاء الموسم، لكن FilGoal.com وصل في وقت سابق لتفكير الاتحاد لمصير البطل في حالة الإلغاء. (طالع من هنا)

الاتحاد السكندري بلغ نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة بعد التغلب على الزمالك في نصف النهائي. فيما يتقدم الأهلي على الجزيرة بمباراتين مقابل مباراة في نصف النهائي الآخر قبل توقف النشاط.

ويفترض أن يكون نهائي دوري السوبر من 5 مباريات كما كان في الموسم الماضي، لكن ربما يلجأ الاتحاد لتقليص عدد المباريات إلى ثلاث لضيق الوقت.

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