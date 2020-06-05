الدوري الألماني يغرم سانشو وأكانجي بعد زيارتهما لحلاق

أعلنت رابطة الدوري الألماني يوم الجمعة تغريم جيدون سانشو ومانويل أكانجي لاعبي بوروسيا دورتموند بعد مخالفتهما لإجراءات الوقاية من العدوى.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند مانويل اكانجي النادي : بوروسيا دورتموند

وحصل اللاعبان على قصة شعر جديدة بعد زيارتهما لحلاق مما خالف قواعد الوقاية من العدوى والنظافة العامة.

وقالت الرابطة إن العقوبة لا علاقة لها بالنادي وإنما فُرضت على اللاعبين.

ويحق لسانشو وأكانجي الاستئناف ضد القرار خلال 5 أيام.

وتجري مباريات الدوري الألماني وسط إجراءات صارمة خوفا من تفشي فيروس كورونا.

واستؤنفت البطولة في 16 مايو الماضي بعد توقفها قرابة شهرين بسبب جائحة كورونا.

ويحتل دورتموند المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر وتتبقى 5 جولات في البطولة.

ويستضيف دورتموند فريق هيرتا برلين يوم السبت.

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