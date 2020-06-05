المتحدث باسم توماس بارتي لـ في الجول: نستيقظ يوميا على أخبار تربطنا بـ أرسنال

نفى صامويل زيج المتحدث الإعلامي توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد، ما تردد في بعض التقارير بأن اللاعب سيحدد مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن ما انضمامه إلى أرسنال.

وقال صامويل زيج في تصريحات لـFilGoal.com في أول حديث له للإعلام بعد أيام قليلة من تعيينه كناطق رسمي للاعب "حتى الآن لا يوجد أي ميعاد تم تحديده من قبل توماس بارتي للحديث عن مستقبله".

وأضاف "توماس يمتلك عقدا مع أتليتكو مدريد حتى عام 2023، ولا يوجد شيء حول تحديد مستقبلة خلال الأيام المقبلة".

زيج تحدث عن المفاوضات مع أرسنال قائلا "في كل يوم نستقيظ ونسمع عن بعض الأخبار المتضاربة في الإعلام حول هذا الموضوع، لكنني لا أستطيع التعليق على ذلك".

بعض التقارير الإنجليزية كانت قالت في وقت سابق، بأن أرسنال يريد تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي مع ناديه، والمقدر بـ 50 مليون جنية استرليني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

توماس بارتي أحد ناشئي أتليتكو مدريد، ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2015.

صاحب الـ26 عاما وقائد منتخب غانا، شارك هذا الموسم في 35 مباراة. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

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