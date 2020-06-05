عبد الحفيظ يجتمع بطبيب الأهلي تحسبا لاستئناف النشاط الرياضي

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 16:11

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ - وادي دجلة - الأهلي

اجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق الأول بالنادي الأهلي مع خالد محمود طبيب الفريق يوم الجمعة للوقوف على آخر تطورات البرنامج العلاجي لبعض اللاعبين.

وبحث الثنائي الاحتياجات الطبية اللازمة للفريق في الفترة المقبلة لتوفير كافة المستلزمات لحماية اللاعبين، تحسبا لاستئناف النشاط الرياضي إذا قررت السلطات ذلك.

وتترقب الأندية المصرية مشاورات وزارة الرياضة مع وزارة الصحة بشأن إمكانية استئناف النشاط الرياضي تدريجيا.

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وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن أن النشاط الرياضي سيعود تدريجيا منتصف يونيو الجاري.

لكن موقف بطولات كرة القدم المصرية غير محدد بعد.

وتوقف الدوري المصري الممتاز في مارس الماضي ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الوصيف.

ويترقب الأهلي أيضا موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) من استكمال دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي، وكذلك الزمالك، إلى نصف نهائي دوري الأبطال لملاقاة الوداد.

ولا يزال كاف يناقش كيف يستكمل البطولة ومسابقة الكونفدرالية.

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