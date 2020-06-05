لاعب ليفربول السابق: صلاح وماني وفيرمينو مستفيدون من فشل التعاقد مع فيرنر

يرى ستيف نيكول لاعب ليفربول السابق أنه كان على الفريق التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الذي بات قريبا من ارتداء القميص الأزرق لتشيلسي.

تيمو فيرنر النادي : لايبزج ليفربول

وقال نيكول في حواره مع شبكة ESPN:"أعتقد أن هذا خطأ (فشل ليفربول في انتداب فيرنر)".

وواصل "بغض النظر عن تميزك، عليك الحفاظ على هذا المستوى. وهذا يعني وجود منافسة في المراكز".

وأضاف "بلا شك فيرنر كان ليضيف للثلاثي الأمامي (محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو)، كان سيجعله يقدم أفضل ما عنده باستمرار. الثلاثي يستطيع التنفس بشكل أفضل الآن".

وقالت شبكة BBC إن فيرنر بات على أعتاب الانضمام إلى تشيلسي بعد تفوق الأخير على إنتر ميلان ويوفنتوس وليفربول في سباق الظفر باللاعب.

وكتبت تقارير في وقت سابق أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع فيرنر (24 عاما) المتألق في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

طالع أيضا

قرار مفاجئ من حسام عاشور

الزمالك: ملف قضية نادي القرن شبه مكتمل

ريكو: كانت هناك حملة ضدي وأنا لاعب في الزمالك

3 إصابات بكورونا في اتحاد الكرة

العين يرد على أخبار تفاوضه مع باهر المحمدي

أبو تريكة ووائل جمعة يرويان قصة غرفة الفئران