أليكساندر-أرنولد: نريد الفوز بكل المباريات المتبقية وليس فقط التتويج بالدوري
الجمعة، 05 يونيو 2020 - 11:20
كتب : FilGoal
يأمل ترينت أليكساندر-أرنولد لاعب ليفربول استمرار الموسم الاستثنائي لفريقه والذي بات فيه قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاما.
ترينت أرنولد
النادي : ليفربول
وقال الإنجليزي في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"لا نتدرب الآن لنتجاوز الخط فقط، ولكن لنفوز بكل مباراة تتبقى لنا".
وواصل "لدينا 9 مباريات ونريد الفوز بها جميعا، هذا هدفنا".
بعد تخوف جمهور ليفربول من إمكانية إلغاء الموسم الحالي من الدوري بسبب جائحة كورونا، تنفس أليكساندر-أرنولد ورفاقه الصعداء بعد إعلان استئناف البطولة في 17 يونيو المقبل.
ويحتاج ليفربول، الذي فقد 5 نقاط فقط في مشوار البطولة، إلى 6 نقاط فقط ليتوج رسميا بالدوري.
ويتصدر الفريق ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب.
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