أليكساندر-أرنولد: نريد الفوز بكل المباريات المتبقية وليس فقط التتويج بالدوري

يأمل ترينت أليكساندر-أرنولد لاعب ليفربول استمرار الموسم الاستثنائي لفريقه والذي بات فيه قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وقال الإنجليزي في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"لا نتدرب الآن لنتجاوز الخط فقط، ولكن لنفوز بكل مباراة تتبقى لنا".

وواصل "لدينا 9 مباريات ونريد الفوز بها جميعا، هذا هدفنا".

بعد تخوف جمهور ليفربول من إمكانية إلغاء الموسم الحالي من الدوري بسبب جائحة كورونا، تنفس أليكساندر-أرنولد ورفاقه الصعداء بعد إعلان استئناف البطولة في 17 يونيو المقبل.

ويحتاج ليفربول، الذي فقد 5 نقاط فقط في مشوار البطولة، إلى 6 نقاط فقط ليتوج رسميا بالدوري.

ويتصدر الفريق ترتيب البطولة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب.

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