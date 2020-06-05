لايف في الجول – كيجو: 3 أسباب كانت الفارق بين تتويج الزمالك بدوري السلة وسوء المستوى هذا الموسم

كيف توج الزمالك بلقب دوري السلة بعد غياب 12 عاما؟ ولماذا كان الأداء مختلفا في الموسم التالي؟

مصطفى كيجو نجم الزمالك لكرة السلة، حل ضيفا على FilGoal.com وتحدث عن ثلاثة أسباب كانت الفارق بين الموسمين.

وقال كيجو لـ FilGoal.com: "يوجد ثلاثة أسباب لفوزنا بالدوري في الموسم الماضي".

وأوضح "السبب الأول هو التدريب. عصام عبد الحميد مدربنا كان يدربنا على فترتين يوميا، وأذكر أن يوم المباراة الفاصلة مع الجزيرة في نهائي الدوري، كنا نتدرب صباحا في النادي. هذا الموسم هو أكثر موسم تدربت فيه في حياتي كلها. كان يقول لنا أريدك تصديق أنفسكم بأن باستطاعتكم تحقيق اللقب".

كيجو أتبع "السبب الثاني هو تواجد ستوجلين المحترف الأجنبي، والذي كان عامل قوة كبيرة طبعا بالنسبة لنا. ليس وحده بكل تأكيد لكنه كان المحترف الأجنبي الأفضل في الدوري، وهذا ساعدنا كثيرا في تحقيق اللقب، وهذا ليس عيبا أن تنجح في ضم محترف أجنبي يحدث الفارق، فكل فرق العالم لديها نجم أول للفريق. بجانب أنس أسامة أيضا الذي أحدث فارق كبير باستقدامه".

وواصل "الآمر الثالث أننا كنا موفقين في مشوارنا وترتيب الفرق، فقد تدرج مستوانا دون أن يشعر بنا أحد، ثم فجأة وجدونا ننافس على اللقب ولهذا التفت الجماهير حولنا بقوة".

وأتم "بعيدا عن الأسباب الماضية، فيوجد سبب هام وفاصل هو الجمهور. الجمهور الذي حضر المباريات النهائية بقوة. فقد فزنا بأول مباراتين أمام الجزيرة واستسلنا الأمر فخسرنا مباراتين لعبنا مباراة فاصلة. الجماهيرة آزرتنا بقوة في تلك المباراة، حتى نجوم الكرة شيكابالا وعبد الواحد السيد مثلا حضرا المباراة لمؤازرتنا وهذا أعطانا الدافع لتحقيق اللقب".

كيجو تحول للحديث عن السبب في تراجع مستوى الفريق هذا الموسم، فقال "هذا الموسم بدأنا ببعض التخبط بسبب نشوة الانتصار في الموسم الماضي".

وواصل "ترتيب المباريات أيضا كان صعبا جدا. واجهنا الجزيرة في لقاء السوبر ببداية الموسم، وواجهنا الأهلي في دور الـ16 لكأس مصر، ثم واجهنا الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة الدوري".

كيجو استرسل "أيضا رحيل ستوجلين أثر على الفريق لأننا لم نعوضه بأجنبي آخر بشكل سريع. أذكر أن المحترف الجديد انضم لنا قبل مباراة الأهلي بيومين فقط".

وأتم "الفريق تحولت طريقته من وجود نجم أول للفريق هو ستوجلين، إلى طريقة جماعية الفريق هو بطلها. وهذا تطلب بعض الوقت للانسجام والتفاهم في الطريقة الجديدة".

الزمالك توج بلقب دوري السلة في موسم 2018/2019 للمرة الـ13 في تاريخه، وبعد غياب 12 عاما، ليتأهل الفريق للمشاركة في بطولة إفريقيا برعاية NBA والتي تقام لأول مرة.

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