جريزمان: أريد إنهاء مشواري في أمريكا

على غرار الكثير من لاعبي كرة القدم، يأمل أنتوان جريزمان اللعب يوما ما في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

أنطوان جريزمان النادي : برشلونة برشلونة

وقال الفرنسي لاعب برشلونة في حواره مع صحيفة لوس أنجيلوس تايمز:"الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة أشبه بالحلم، وهو هدفي أيضا".

وواصل المهاجم البالغ عمره 29 عاما "بعد الفوز بألقاب، هناك كأس عالمية في قطر، وبعد ذلك الدوري الأمريكي".

وأتم "لا أعلم مع أي فريق، لكني أريد اللعب هناك. هدفي إنهاء مسيرتي في أمريكا".

منذ الملك بيليه إلى زلاتان إبراهيموفيتش، لاعبون كثر مروا بالدوري الأمريكي بعد سنوات من العطاء في أعلى مستوى من كرة القدم.

ويخوض جريزمان، اللاعب الأسبق لأتليتكو مدريد وريال سوسييداد، موسمه الأول مع برشلونة.

ويستعد جريزمان ورفاقه لاستئناف الدوري الإسباني الذي يعود يوم الخميس بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن وصيفه ريال مدريد.

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