مرتضى منصور يعلن موعد برنامجه على قناة الزمالك
الجمعة، 05 يونيو 2020 - 01:28
كتب : FilGoal
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موعد برنامجه الذي سيظهر من خلاله عبر قناة النادي.
وقال رئيس النادي: "الحلقة الأولى لبرنامجي على قناة الزمالك يوم 4 يوليو المقبل وسيكون برنامج رياضي".
وتابع عبر قناة الزمالك: "وسيكون هناك برنامج سياسي آخر".
وأتم مازحا: "برنامجي سيكون الأعلى في عدد الإعلانات".
وسبق أن أعلن رئيس الزمالك عن انضمام كل من إسماعيل يوسف وأحمد عفيفي لطاقم القناة.
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