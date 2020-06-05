مرتضى منصور يعلن موعد برنامجه على قناة الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موعد برنامجه الذي سيظهر من خلاله عبر قناة النادي.

وقال رئيس النادي: "الحلقة الأولى لبرنامجي على قناة الزمالك يوم 4 يوليو المقبل وسيكون برنامج رياضي".

وتابع عبر قناة الزمالك: "وسيكون هناك برنامج سياسي آخر".

وأتم مازحا: "برنامجي سيكون الأعلى في عدد الإعلانات".

وسبق أن أعلن رئيس الزمالك عن انضمام كل من إسماعيل يوسف وأحمد عفيفي لطاقم القناة.

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