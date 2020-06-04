مدرب تونس: الأهلي والزمالك محظوظان بـ معلول وساسي.. والمثلوثي قادر على النجاح في مصر

يرى منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس أن تجربة اللاعبين التونسيين في الدوري المصري ناجحة للغاية.

وقال منذر الكبير في قناة أون تايم سبورتس1: "تجربة احتراف لاعبي تونس في مصر ناجحة للغاية مثل علي معلول مع الأهلي وفرجاني ساسي مع الزمالك وفخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلي".

وأضاف "الأندية المصرية محظوظة بوجود لاعبين من تونس بين صفوفهم خاصة أصحاب المستوى الفني والخلقي العالي مثل معلول وساسي".

وعن عدم انضمام معلول لمعسكر منتخب تونس شرح "معلول يتواجد في مصر والطيران متوقف في تونس ولن يعود قبل نهاية شهر يونيو الجاري، لذلك لم ينضم للمعسكر".

وأتم تصريحاته بالحديث عن إمكانية انتقال حمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي إلى الزمالك قائلا: "المثلوثي لاعب رائع ويملك إمكانيات عالية، وأثق أنه سيكون إضافة لأي فريق مصري ينتقل له إذا قرر ذلك".

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